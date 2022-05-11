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«Каролина» обыграла «Бостон» и вышла вперёд в серии плей-офф Кубка Стэнли

«Каролина» обыграла «Бостон» и вышла вперёд в серии плей-офф Кубка Стэнли
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В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си Арена» состоялся пятый матч 1/4 финала серии плей-офф Восточной конференции НХЛ, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Бостон Брюинз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:1.

На 7-й минуте отличился Джейккоб Славин, которому ассистировали Тони Деанджело и Себастьян Ахо. Через шесть минут преимущество хозяев льда удвоил Деанджело. Передачи на свой счёт записали Теуво Терявяйнен и Винсент Трочек. Во втором периоде отличился Сет Джарвис, которому ассистировали Себастьян Ахо и Теуво Терявяйнен. В третьем игровом отрезке Джарвис оформил дубль. Передачи на счету Трочека и Деанджело. Пятую шайбу в ворота гостей забросил Трочек. Пасы в активе Мартина Нечаса и Терявяйнена.

В составе «Бостона» единственную шайбу забросил Коннор Клифтон, которому ассистировали Эрик Хаула и Тейлор Холл.

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников провёл на льду 14 минут и 37 секунд. Вратарь Пётр Кочетков остался в запасе.

После пяти игр «Каролина» ведёт в серии со счётом 3-2.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 5-й матч
11 мая 2022, среда. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
5 : 1
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Славин (Деанджело, Ахо) – 06:11 (5x5)   2:0 Деанджело (Терявяйнен, Трочек) – 12:17 (5x4)   3:0 Джарвис (Ахо, Терявяйнен) – 35:52 (5x5)   4:0 Джарвис (Трочек, Деанджело) – 43:31 (5x4)   4:1 Клифтон (Хаула, Холл) – 50:09 (5x5)   5:1 Трочек (Нечас, Терявяйнен) – 56:20 (en)
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