«Каролина» обыграла «Бостон» и вышла вперёд в серии плей-офф Кубка Стэнли

В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си Арена» состоялся пятый матч 1/4 финала серии плей-офф Восточной конференции НХЛ, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Бостон Брюинз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:1.
На 7-й минуте отличился Джейккоб Славин, которому ассистировали Тони Деанджело и Себастьян Ахо. Через шесть минут преимущество хозяев льда удвоил Деанджело. Передачи на свой счёт записали Теуво Терявяйнен и Винсент Трочек. Во втором периоде отличился Сет Джарвис, которому ассистировали Себастьян Ахо и Теуво Терявяйнен. В третьем игровом отрезке Джарвис оформил дубль. Передачи на счету Трочека и Деанджело. Пятую шайбу в ворота гостей забросил Трочек. Пасы в активе Мартина Нечаса и Терявяйнена.
В составе «Бостона» единственную шайбу забросил Коннор Клифтон, которому ассистировали Эрик Хаула и Тейлор Холл.
Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников провёл на льду 14 минут и 37 секунд. Вратарь Пётр Кочетков остался в запасе.
После пяти игр «Каролина» ведёт в серии со счётом 3-2.
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