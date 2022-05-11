«Каролина» обыграла «Бостон» и вышла вперёд в серии плей-офф Кубка Стэнли

В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си Арена» состоялся пятый матч 1/4 финала серии плей-офф Восточной конференции НХЛ, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Бостон Брюинз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:1.



На 7-й минуте отличился Джейккоб Славин, которому ассистировали Тони Деанджело и Себастьян Ахо. Через шесть минут преимущество хозяев льда удвоил Деанджело. Передачи на свой счёт записали Теуво Терявяйнен и Винсент Трочек. Во втором периоде отличился Сет Джарвис, которому ассистировали Себастьян Ахо и Теуво Терявяйнен. В третьем игровом отрезке Джарвис оформил дубль. Передачи на счету Трочека и Деанджело. Пятую шайбу в ворота гостей забросил Трочек. Пасы в активе Мартина Нечаса и Терявяйнена.



В составе «Бостона» единственную шайбу забросил Коннор Клифтон, которому ассистировали Эрик Хаула и Тейлор Холл.



Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников провёл на льду 14 минут и 37 секунд. Вратарь Пётр Кочетков остался в запасе.



После пяти игр «Каролина» ведёт в серии со счётом 3-2.