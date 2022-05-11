Два очка Кучерова не помогли «Тампе» обыграть «Торонто»

В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» завершился пятый матч раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Тампу-Бэй Лайтнин». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 4:3.



За хозяев забивали Джон Таварес, Морган Райлли, Вильям Нюландер и Остон Мэттьюс. У российского нападающего Ильи Михеева одна голевая передача.



За гостей же отличились Стивен Стэмкос, Виктор Хедман и Райан Макдона. У российского форварда Никиты Кучерова две результативные передачи.



На данный момент счёт в серии 3-2 в пользу «Торонто».



Регулярный чемпионат «Тампа» завершила на пятом месте в турнирной таблице, записав в свой актив 110 очков. «Торонто», в свою очередь, финишировал на третьем месте, набрав 115 очков.