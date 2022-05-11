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Два очка Кучерова не помогли «Тампе» обыграть «Торонто»

Два очка Кучерова не помогли «Тампе» обыграть «Торонто»
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В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» завершился пятый матч раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Тампу-Бэй Лайтнин». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 4:3.

За хозяев забивали Джон Таварес, Морган Райлли, Вильям Нюландер и Остон Мэттьюс. У российского нападающего Ильи Михеева одна голевая передача.

За гостей же отличились Стивен Стэмкос, Виктор Хедман и Райан Макдона. У российского форварда Никиты Кучерова две результативные передачи.

На данный момент счёт в серии 3-2 в пользу «Торонто».

Регулярный чемпионат «Тампа» завершила на пятом месте в турнирной таблице, записав в свой актив 110 очков. «Торонто», в свою очередь, финишировал на третьем месте, набрав 115 очков.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 5-й матч
11 мая 2022, среда. 02:30 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
4 : 3
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Стэмкос (Палат, Кучеров) – 05:19 (5x5)   0:2 Хедман (Кучеров, Киллорн) – 06:11 (5x4)   1:2 Таварес (Нюландер, Джордано) – 23:35 (5x4)   2:2 Райлли (Таварес, Нюландер) – 43:01 (4x4)   3:2 Нюландер (Михеев, Холл) – 44:14 (4x4)   3:3 Макдона (Колтон, Пол) – 48:17 (5x5)   4:3 Мэттьюс (Марнер, Бантинг) – 53:54 (5x5)
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