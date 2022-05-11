Капризов оформил дубль и вывел «Миннесоту» вперёд в матче с «Сент-Луисом» Тарасенко

В эти минуты на стадионе «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле (США) «Миннесота Уайлд» принимает «Сент-Луис Блюз». «Дикари лидируют 2:1.

Первую шайбу в этой встрече на пятой минуте забросил игрок гостей — Райан О'Райлли с передач Брэйдена Шенна и Скотта Перуновича. Далее на 14-й минуте россиянин Кирилл Капризов реализовал большинство своей команды. Ему ассистировали — Джаред Сперджен и Кевин Фиала. Следующая шайба не заставила себя долго ждать. Через четыре минуты россиянин оформил дубль. Фиала дал второй ассист кряду, также результативным действием отметился норвежец Марк Цуккарелло.

Напомним, счёт в серии на данный момент является ничейным 2-2. На счету Капризова семь шайб и один ассист после пяти неполных матчей.