Кучеров вышел на 40-е место в списке бомбардиров плей-офф НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров вышел на 40 место в списке лучших бомбардиров плей-офф Национальной хоккейной лиги.



Во время пятого матча плей-офф НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс» Кучеров сделал две результативные передачи. Таким образом, он набрал 134 (45+89) очка за 118 матчей в плей-офф НХЛ. Данную позицию в рейтинге он делит с Брэнданом Шэнахэном, Ги Лафлером и Джо Торнтоном. На 39-й строчке располагается Фил Эспозито, который набрал 137 очков в Кубке Стэнли за карьеру.



В нынешнем сезоне плей-офф НХЛ Кучеров принял участие в пяти матчах, в которых забил один гол и сделал шесть результативных передач.



Всего за карьеру в плей-офф Кучеров забил 45 голов и сделал 89 результативных передач в 117 играх.

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