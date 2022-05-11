Капризов вышел на первое место в списке снайперов НХЛ с отрывом

В эти минуты на стадионе «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле (США) «Миннесота Уайлд» принимает «Сент-Луис Блюз». Гости побеждают со счётом 4:2.



Первую шайбу в этой встрече на пятой минуте забросил игрок гостей Райан О'Райлли с передач Брэйдена Шенна и Скотта Перуновича. На 14-й минуте россиянин Кирилл Капризов реализовал большинство своей команды. Ему ассистировали Джаред Сперджен и Кевин Фиала. Следующая шайба не заставила себя долго ждать. Через четыре минуты россиянин оформил дубль. Фиала сделал второй ассист кряду, также результативным действием отметился норвежец Марк Цуккарелло.

Таким образом, Капризов вышел на первое место в списке лучших снайперов нынешнего Кубка Стэнли, имея в своём активе семь шайб, что на две больше, чем у ближайших преследователей.

Напомним, счёт в серии на данный момент ничейный — 2-2. На счету Капризова семь шайб и один ассист после пяти неполных матчей.