Тарасенко оформиль дубль за минуту в матче с «Миннесотой» и вывел «Сент-Луис» вперёд

В эти минуты на стадионе «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле (США) «Миннесота Уайлд» принимает «Сент-Луис Блюз». Гости побеждают со счётом 4:2.
Первую шайбу в этой встрече на пятой минуте забросил игрок гостей — Райан О'Райлли с передач Брэйдена Шенна и Скотта Перуновича. Далее на 14-й минуте россиянин Кирилл Капризов реализовал большинство своей команды. Ему ассистировали — Джаред Сперджен и Кевин Фиала. Следующая шайба не заставила себя долго ждать. Через четыре минуты россиянин оформил дубль. Фиала дал второй ассист кряду, также результативным действием отметился норвежец Марк Цуккарелло. На 36-й минуте счёт сравнял Брэндон Саад (Джордан Кайру и Роберт Томас — ассисты). На 42-й минуте Владимир Тарасенко с передач Павла Бучневича и Джастина Фолка вывел «Сент-Луис» вперёд. И сразу через одну минуту последовал дубль россиянина. Ему ассистировали Иван Барабашёв и Фолк.
Напомним, счёт в серии на данный момент является ничейным 2-2.
- 11 мая 2022
-
07:50
-
07:47
-
07:18
-
06:58
-
06:52
-
05:56
-
05:42
-
05:30
-
05:15
-
04:52
-
03:32
-
03:12
-
02:46
- 10 мая 2022
-
23:56
-
23:31
-
23:08
-
22:46
-
22:17
-
21:51
-
21:27
-
21:13
-
20:52
-
20:28
-
19:42
-
19:15
-
18:43
-
18:13
-
17:34
-
17:25
-
16:59
-
16:37
-
15:51
-
14:44
-
14:07
-
13:28