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Тарасенко оформиль дубль за минуту в матче с «Миннесотой» и вывел «Сент-Луис» вперёд

Тарасенко оформиль дубль за минуту в матче с «Миннесотой» и вывел «Сент-Луис» вперёд
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В эти минуты на стадионе «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле (США) «Миннесота Уайлд» принимает «Сент-Луис Блюз». Гости побеждают со счётом 4:2.

Первую шайбу в этой встрече на пятой минуте забросил игрок гостей — Райан О'Райлли с передач Брэйдена Шенна и Скотта Перуновича. Далее на 14-й минуте россиянин Кирилл Капризов реализовал большинство своей команды. Ему ассистировали — Джаред Сперджен и Кевин Фиала. Следующая шайба не заставила себя долго ждать. Через четыре минуты россиянин оформил дубль. Фиала дал второй ассист кряду, также результативным действием отметился норвежец Марк Цуккарелло. На 36-й минуте счёт сравнял Брэндон Саад (Джордан Кайру и Роберт Томас — ассисты). На 42-й минуте Владимир Тарасенко с передач Павла Бучневича и Джастина Фолка вывел «Сент-Луис» вперёд. И сразу через одну минуту последовал дубль россиянина. Ему ассистировали Иван Барабашёв и Фолк.

Напомним, счёт в серии на данный момент является ничейным 2-2.

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