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Тарасенко оформил самый быстрый дубль в начале периода для «Сент-Луиса» в плей-офф НХЛ

Тарасенко оформил самый быстрый дубль в начале периода для «Сент-Луиса» в плей-офф НХЛ
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В эти минуты на стадионе «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле (США) «Миннесота Уайлд» принимала «Сент-Луис Блюз». Победу одержали гости со счётом 5:2

На 42-й минуте Владимир Тарасенко с передач Павла Бучневича и Джастина Фолка вывел «Сент-Луис» вперёд. И сразу через одну минуту последовал дубль россиянина. Ему ассистировали Иван Барабашёв и Фолк. Тарасенко понадобилось 2 минуты и 31 секунда, чтобы забросить две шайбы в ворота соперника. Этот дубль стал самым быстрым в начале периода для «Сент-Луиса». До этого рекорд принадлежал Берни Федерко в 1981 году, которому потребовалось 4 минуты и 6 секунд после начала периода, чтобы забросить две шайбы.

На последних минутах Тарасенко оформил хет-трик, тем самым установив окончательный счёт в этой встрече.

«Сент-Луис» повёл в серии 3:2. Следующий матч состоится в Сент-Поле, 13 мая в 04:30 мск.

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