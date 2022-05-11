Биннингтон – рекордсмен среди вратарей «Сент-Луиса» по победам в плей-офф НХЛ

На стадионе «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле (США) «Миннесота Уайлд» принимала «Сент-Луис Блюз». Победу одержали гости со счётом 5:2.



Эта победа стала 18-й для канадского голкипера «Сент-Луиса» Джордана Биннингтона. Он стал рекордсменом клуба, ни у кого из вратарей за всю историю франшизы не было такого количества побед.

Также канадец стал второй звездой матча, на его счету 30 сейвов.

Биннингтон стал первым новичком в истории НХЛ, одержавшим все 16 побед своей команды на пути к завоеванию Кубка Стэнли в 2019 году.



Всего за 37 матчей в плей-офф Биннингтон уже обогнал по победам таких легендарных вратарей, как Майк Льют (17), Грег Миллен (17), Кертис Джозеф (16), Грант Фур (15), Гленн Холл (12) и Жак Плант (12).