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Эвасон: если бы у нас было 20 Капризовых, мы бы сражались лучше

Эвасон: если бы у нас было 20 Капризовых, мы бы сражались лучше
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Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Дин Эвасон прокомментировал игру российского нападающего Кирилла Капризова, оформившего дубль в пятом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Сент-Луис Блюз». Несмотря на дубль россиянина, «Миннесота» проиграла со счётом 2:5.

«Если бы у нас было 20 Капризовых, мы бы сражались лучше», – цитирует Эвасона журналист Майкл Руссо в «Твиттере».

Напомним, на 14-й минуте Кирилл Капризов реализовал большинство своей команды. Ему ассистировали Джаред Сперджен и Кевин Фиала. Через четыре минуты россиянин оформил дубль. Фиала сделал второй ассист кряду, также результативным действием отметился норвежец Марк Цуккарелло.

Таким образом, Капризов вышел на первое место в списке лучших снайперов нынешнего Кубка Стэнли, имея в своём активе семь шайб, что на две больше, чем у ближайших преследователей.

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