Тарасенко стал вторым россиянином, у которого более одного хет-трика в плей-офф НХЛ

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко оформил хет-трик в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ с «Миннесотой Уайлд» и стал вторым российским игроком, у которого более одного матча с тремя голами. Предыдущий хет-трик Тарасенко оформил ещё в 2015 году.
Отметим, что в игре с «Миннесотой» он забил все три гола в третьем периоде.
Ранее это удалось сделать только Евгению Малкину, который в 2009 и 2014 годах забил по три гола за матч.
Напомним, сегодня, 11 мая, на стадионе «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле (США) «Миннесота Уайлд» принимала «Сент-Луис Блюз». Гости одержали победу со счётом 5:2 и вышли вперёд в серии – 3-2.
По итогам матча Тарасенко стал первой звездой.
Следующий матч команды проведут в Сент-Поле 13 мая в 4:30 мск.
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