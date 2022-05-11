Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Тарасенко стал вторым россиянином, у которого более одного хет-трика в плей-офф НХЛ

Тарасенко стал вторым россиянином, у которого более одного хет-трика в плей-офф НХЛ
Комментарии

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко оформил хет-трик в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ с «Миннесотой Уайлд» и стал вторым российским игроком, у которого более одного матча с тремя голами. Предыдущий хет-трик Тарасенко оформил ещё в 2015 году.

Отметим, что в игре с «Миннесотой» он забил все три гола в третьем периоде.

Ранее это удалось сделать только Евгению Малкину, который в 2009 и 2014 годах забил по три гола за матч.

Напомним, сегодня, 11 мая, на стадионе «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле (США) «Миннесота Уайлд» принимала «Сент-Луис Блюз». Гости одержали победу со счётом 5:2 и вышли вперёд в серии – 3-2.

По итогам матча Тарасенко стал первой звездой.

Следующий матч команды проведут в Сент-Поле 13 мая в 4:30 мск.

Новость по теме
Тарасенко — третий игрок в истории «Сент-Луиса», у кого более одного хет-трика в плей-офф
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022