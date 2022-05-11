Светлов: чемпионат мира без России — неполноценный и странный турнир. Интриги в нём нет

Бывший тренер клубов КХЛ Сергей Светлов поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира по хоккею.



«Не только у меня, но и у всех наших болельщиков есть переживания из-за того, что политика вмешалась в спорт и Россия оказалась не допущена к мировому первенству. Плюс перед стартом чемпионата узнаём, что наша сборная на два года отстранена и от Евротуров.



На мой взгляд, такие драконовские меры только объединяют наш народ, который готов потерпеть, но победить несправедливость. Таков наш национальный характер.



Буду ли смотреть трансляции? Для меня как болельщика чемпионат мира без России – неполноценный и странный турнир, интриги в нём нет. Не секрет, что для многих сборных именно наша команда – самый большой раздражитель, поэтому чемпионат мира однозначно потеряет часть своей ауры и принципиальности.



Как тренер за матчами обязательно послежу, интересно увидеть, в каком направлении развивается европейский и отчасти североамериканский хоккей», – цитирует Светлова Russia-Hockey.