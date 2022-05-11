В ночь с 10 на 11 мая мск состоялся девятый игровой день в рамках плей-офф Национальной хоккейной лиги. В этот день особенно отличились российские игроки: Никита Кучеров оформил ассистентский дубль, Кирилл Капризов забросил две шайбы и возглавил снайперскую гонку Кубка Стэнли – 2022, а Владимир Тарасенко отметился хет-триком и принёс своей команде победу.
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Кто является главной российской звездой плей-офф НХЛ — 2022?»
Варианты ответа:
Александр Овечкин – четыре матча в плей-офф, один гол и четыре результативные передачи.
Кирилл Капризов – пять игр, семь заброшенных шайб и одна результативная передача.
Владимир Тарасенко – пять встреч, четыре гола и одна передача.
Никита Кучеров – пять матчей, одна заброшенная шайба и шесть результативных передач.
Кто-то другой.
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