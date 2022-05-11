Тарасенко: очевидно, рад забить, не буду врать. Но больше рад победе

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко поделился мнением о хет-трике, который он оформил в пятом матче серии первого раунда плей-офф с «Миннесотой Уайлд» (5:2).

«Рад победе. Очевидно, рад забить, не буду врать. Но больше рад победе. Передача Бучневича? Он делал это много раз раньше. Мы много говорим о том, чтобы оставаться на связи в чужой зоне. Он отличный игрок и всегда очень бескорыстен. Неудивительно, что он сделал эту игру. Это была отличная игра и большая цель для нас», – цитирует Тарасенко официальный сайт НХЛ.

Напомним, российский нападающий «Сент-Луис Блюз» оформил хет-трик и стал третьим игроком в истории «Блюз», у которого более одного матча с тремя голами. Благодаря этому «Сент-Луис» обыграл «Миннесоту Уайлд» в пятом матче серии первого раунда плей-офф и вышел вперёд в серии – 3-2.