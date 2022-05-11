Капризов: у нас есть шанс внести некоторые изменения, чтобы перевести серию в седьмой матч

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов, оформивший дубль в пятом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Сент-Луис Блюз», поделился мнением об игре. Несмотря на дубль россиянина, «Миннесота» проиграла со счётом 2:5.



«В конечном счёте победы – это то, ради чего мы играем. У нас есть шанс внести некоторые изменения, чтобы перевести серию в седьмой матч и вернуть её домой. Это то, что мы должны сделать», – цитирует Капризова официальный сайт НХЛ.

Напомним, на 14-й минуте Кирилл Капризов реализовал большинство своей команды. Ему ассистировали Джаред Сперджен и Кевин Фиала. Через четыре минуты россиянин оформил дубль. Фиала сделал второй ассист кряду, также результативным действием отметился норвежец Марк Цуккарелло.



Таким образом, Капризов вышел на первое место в списке лучших снайперов нынешнего Кубка Стэнли, имея в своём активе семь шайб, что на две больше, чем у ближайших преследователей.