Капризов: у нас есть шанс внести некоторые изменения, чтобы перевести серию в седьмой матч

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов, оформивший дубль в пятом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Сент-Луис Блюз», поделился мнением об игре. Несмотря на дубль россиянина, «Миннесота» проиграла со счётом 2:5.
«В конечном счёте победы – это то, ради чего мы играем. У нас есть шанс внести некоторые изменения, чтобы перевести серию в седьмой матч и вернуть её домой. Это то, что мы должны сделать», – цитирует Капризова официальный сайт НХЛ.
Напомним, на 14-й минуте Кирилл Капризов реализовал большинство своей команды. Ему ассистировали Джаред Сперджен и Кевин Фиала. Через четыре минуты россиянин оформил дубль. Фиала сделал второй ассист кряду, также результативным действием отметился норвежец Марк Цуккарелло.
Таким образом, Капризов вышел на первое место в списке лучших снайперов нынешнего Кубка Стэнли, имея в своём активе семь шайб, что на две больше, чем у ближайших преследователей.
- 11 мая 2022
-
12:15
-
12:06
-
12:03
-
11:59
-
11:49
-
11:42
-
11:25
-
11:00
-
10:47
-
09:58
-
09:25
-
09:11
-
09:00
-
09:00
-
08:45
-
08:28
-
08:25
-
08:20
-
08:05
-
07:56
-
07:50
-
07:47
-
07:18
-
06:58
-
06:52
-
05:56
-
05:42
-
05:30
-
05:15
-
04:52
-
03:32
-
03:12
-
02:46
- 10 мая 2022
-
23:56
-
23:31