Нападающий Сергей Широков покинул московский «Спартак» по истечении срока действия контракта, сообщает официальный сайт столичного клуба.

За два сезона в составе красно-белых форвард провёл 113 игр, набрав 74 очка: забросил 33 шайбы и отдал 41 результативную передачу.

В прошедшем сезоне Широков провёл 46 матчей в регулярном чемпионате и набрал 29 очков: забил 10 голов и отдал 19 передач. В плей-офф на его счету два очка в пяти матчах (1+1).

Ранее Широков также выступал за московский ЦСКА, «Ванкувер Кэнакс», омский «Авангард» и петербургский СКА.

В составе сборной России Широков в 2018 году завоевал золотые медали Олимпиады в Пхёнчхане.

Также на его счету две победы на чемпионатах мира в 2012 и 2014 годах.