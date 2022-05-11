Яруллин: «Трактор» не играл только от обороны. У нас два игрока больше 20 шайб забросили

Защитник «Трактора» Альберт Яруллин отреагировал на слова о том, что челябинский клуб играл от обороны.
«Нельзя говорить, что «Трактор» играл только от обороны. В сезоне у нас два игрока больше 20 шайб забили, это серьёзная цифра. Не знаю, на каком мы месте по забитым голам, но в целом мы немало забрасывали.
Плей-офф — это совсем другое дело. Ты знаешь своего соперника и строишь стиль своей игры под соперника. С кем-то да, надо было играть от обороны, с кем-то более агрессивно. Всё, что от нас просили тренеры, мы старались выполнять. Не могу сказать, что «Трактор» всегда играл от обороны», — сказал Яруллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.
Напомним, в плей-офф «Трактор» дошёл до финала Восточной конференции, где уступил магнитогорскому «Металлургу».
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