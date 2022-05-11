Яруллин: возможно, останься иностранцы у «Салавата», они бы выступили хуже в плей-офф

Защитник «Трактора» Альберт Яруллин поделился мнением об иностранцах, которые покинули «Салават Юлаев» по ходу плей-офф.



«Испытали ли облегчение, попав в плей-офф на «Салават» без легионеров? Конечно, иностранцы у Уфы играли очень весомую роль. Но с нашей стороны точно не было недооценки соперника, ведь мы видели, что там есть много опытных ребят, умеющих играть матчи плей-офф. Мы не можем гадать, но, возможно, останься иностранцы в составе, они бы выступили хуже. «Салават» показывал хорошую, собранную, правильную игру, даже в той же серии с «Сибирью».



В то же время мы прекрасно понимали ситуацию. Все мы люди, читаем и слушаем какие-то новости, в которых «Трактор» называли однозначным фаворитом из-за потерь «Салавата». Я не говорю, что ощущал какое-то дополнительное давление, но, может быть, некий дополнительный груз был на «Тракторе», потому что многие вокруг говорили, что мы должны, обязаны проходить такой «Салават», – сказал Яруллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.