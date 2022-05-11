Защитник «Трактора» отреагировал на уход из команды трёх чешских легионеров

Защитник «Трактора» Альберт Яруллин прокомментировал уход чешских легионеров из команды.
«Да, они здорово провели сезон, были важнейшей частью нашей команды. Конечно, их потеря может сказаться на «Тракторе». Но в то же время — незаменимых людей нет. Да и в целом от нас эти вещи не зависят. Ребята приняли такое решение, но их тоже можно понять, пожелать им удачи.
Хоть я и говорил, что важно сохранять максимально коллектив, но, с другой стороны, никогда не было такого, чтобы в межсезонье не произошло ни одного изменения. Всегда происходят какие-то движения, тут главное, чтобы большая часть костяка оставалась.
Так что летом соберёмся, придётся попахать опять на сборах, а потом уже через предсезонные игры втягиваться, чтобы в конце чемпионата достигнуть желаемую цель», — сказал Яруллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.
- 11 мая 2022
-
14:15
-
14:00
-
13:56
-
13:48
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:06
-
12:03
-
11:59
-
11:49
-
11:42
-
11:25
-
11:00
-
10:47
-
09:58
-
09:25
-
09:11
-
09:00
-
09:00
-
08:45
-
08:28
-
08:25
-
08:20
-
08:05
-
07:56
-
07:50
-
07:47
-
07:18
-
06:58
-
06:52