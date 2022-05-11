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Защитник «Трактора» отреагировал на уход из команды трёх чешских легионеров

Защитник «Трактора» отреагировал на уход из команды трёх чешских легионеров
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Защитник «Трактора» Альберт Яруллин прокомментировал уход чешских легионеров из команды.

«Да, они здорово провели сезон, были важнейшей частью нашей команды. Конечно, их потеря может сказаться на «Тракторе». Но в то же время — незаменимых людей нет. Да и в целом от нас эти вещи не зависят. Ребята приняли такое решение, но их тоже можно понять, пожелать им удачи.

Хоть я и говорил, что важно сохранять максимально коллектив, но, с другой стороны, никогда не было такого, чтобы в межсезонье не произошло ни одного изменения. Всегда происходят какие-то движения, тут главное, чтобы большая часть костяка оставалась.

Так что летом соберёмся, придётся попахать опять на сборах, а потом уже через предсезонные игры втягиваться, чтобы в конце чемпионата достигнуть желаемую цель», — сказал Яруллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

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