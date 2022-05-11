Известный агент прокомментировал хет-трик Владимира Тарасенко в плей-офф НХЛ

Известный агент и эксперт Алексей Дементьев поделился мнением о хет-трике форварда «Сент-Луис Блюз» Владимира Тарасенко, который помог его команде обыграть «Миннесоту Уайлд» (5:2).
«Очень хорошая серия получается между «Сент-Луисом» и «Миннесотой». Владимир Тарасенко является частью своей команды, работает на неё. Сегодня выстрелил, помог команде забить, когда это не получалось у других. В предыдущих матчах у Володи тоже было достаточно шансов, сегодня всё получилось.
Это второй хет-трик Тарасенко в плей-офф в карьере, надеюсь, что не последний. Глядя на результативность и продуктивность Владимира, о прошлой травме уже даже никто не говорит и не вспоминает. Он — лидер команды. Хочется отметить и его окружение: Бучневича, Барбашёва, Торопченко. Тренерский штаб «Блюз» грамотно передвигал игроков по ходу встречи, все ребята оправдали ожидания», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
- 11 мая 2022
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