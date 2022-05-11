Кожевников рассказал, за счёт чего «Тампа-Бэй» может выиграть серию у «Торонто»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением об игре действующего победителя Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» в первом раунде плей-офф с «Торонто Мэйпл Лифс».
Моя симпатия в НХЛ на стороне «Тампа-Бэй». Думаю, что они могут выиграть третий кубок подряд. «Вашингтон» тоже неплохо смотрится. Я болею за каждого российского игрока, смотрю, слежу за ними. Все здорово играют, дай бог, чтобы и дальше так продолжалось! Главное, чтобы не было травм. Выделить кого-то одного не могу. Надо радоваться успехам наших игроков, пусть продолжают приносить пользу своим клубам и стране.
Посмотрим, сможет ли «Тампа» вытащить серию с «Торонто». Пытаться выиграть третий Кубок Стэнли подряд тяжело, тут важна психология. «Тампа» очень симпатично играет, но «Торонто» очень серьёзно сопротивляется. Тут многое решат эмоции и опыт, который есть у «Тампы». Видно, что команда Кучерова хочет пройти дальше, но пока не особо получается», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
- 11 мая 2022
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