Галенюк и Зоркин продлили контракты с «Сочи» на два года

Защитники Никита Зоркин и Данила Галенюк подписали новые контракты с хоккейным клубом «Сочи», сообщает официальный сайт команды. Оба соглашения с игроками рассчитаны на два сезона.
21-летний защитник Зоркин пополнил состав «Сочи» летом 2021 года, в завершившемся сезоне он принял участие в 37 матчах чемпионата КХЛ, в которых набрал 2 (0+2) очка при среднем игровом времени 10 минут 56 секунд.
Данила Галенюк начал выступать за клуб в ноябре прошлого года, в завершившемся сезоне он провёл в составе «леопардов» 17 матчей чемпионата КХЛ, в которых набрал 1 (0+1) очко при среднем игровом времени 14 минут 23 секунды.
До 30 апреля в соответствии с Регламентом КХЛ хоккейный клуб «Сочи» сделал игрокам квалификационное предложение. После этого оба игрока получили контрактные предложения от других клубов КХЛ. ХК «Сочи» повторил эти предложения, оставив таким образом защитников в своём составе.
- 11 мая 2022
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