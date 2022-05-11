«Спартак» и «Лада» совершили обмен хоккеистами

Хоккейный клуб «Спартак» оформил сделку с клубом Высшей хоккейной лиги, тольяттинской «Ладой», сообщает пресс-служба красно-белых. В обмен на защитника системы красно-белых Павла Медведева из воскресенского «Химика» «Спартак» получает двух игроков атаки, Артёма Жука и Александра Пономарёва.
21-летний Жук до 2021 года играл в системе СКА из Санкт-Петербурга, набрав 112 (52+60) очков в 173 играх за «СКА-1946» в МХЛ. В минувшем сезоне уроженец Минска с опытом игры за молодёжную сборную России и национальную сборную Беларуси дебютировал в КХЛ двумя играми за ХК «Сочи» и набрал 4 (1+3) очка в 17 играх за «Ладу».
18-летний Пономарёв отличился 34 (15+19) очками в 55 матчах за «Ладью» в МХЛ, а также дебютировал на профессиональном уровне ВХЛ 7 играми (0+1) в составе «Лады».
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