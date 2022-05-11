СКА подписал новый контракт с Захаром Бардаковым

Хоккейный клуб СКА подписал новый контракт с нападающим Захаром Бардаковым, сообщает пресс-служба клуба. Соглашение рассчитано на два сезона и будет действовать до 30 апреля 2024 года.
Захар Бардаков родился 24 февраля 2001 года в Северске. Участник молодёжного чемпионата мира, в сезоне-2020/2021 дебютировал за национальную сборную на Еврохоккейтуре, став победителем Кубка Карьяла и Шведских игр. В СКА перешёл перед сезоном-2021/2022, по его итогам вместе с командой выиграл бронзовые медали чемпионата КХЛ. Всего в КХЛ Бардаков провёл 79 матчей и отметился 16 (9+7) очками.
По итогам прошлого сезона СКА занял первое место в таблице Западной конференции и вышел в плей-офф, где дошёл до полуфинала. В 1/2 финала петербуржцы уступили московскому ЦСКА в семи матчах.
- 11 мая 2022
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