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Главный тренер «Миннесоты» оценил игру Кирилла Капризова

Главный тренер «Миннесоты» оценил игру Кирилла Капризова
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Главный тренер «Миннесоты» Дин Эвасон оценил игру российского нападающего Кирилла Капризова, оформившего дубль в пятом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Сент-Луис Блюз». Несмотря на дубль россиянина, «Миннесота» проиграла со счётом 2:5.

«Если бы у нас было 20 таких хоккеистов, как Капризов, тогда мы были бы более конкурентоспособными», — цитирует Эвасона спортивный журналист Майкл Руссо в своих социальных сетях.

Напомним, на 14-й минуте Кирилл Капризов реализовал большинство своей команды. Ему ассистировали Джаред Сперджен и Кевин Фиала. Через четыре минуты россиянин оформил дубль. Фиала сделал второй ассист кряду, также результативным действием отметился норвежец Марк Цуккарелло.

Таким образом, Капризов вышел на первое место в списке лучших снайперов нынешнего Кубка Стэнли, имея в своём активе семь шайб, что на две больше, чем у ближайших преследователей.

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