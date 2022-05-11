Форвард «Нэшвилла» Микаэль Гранлунд сыграет за сборную Финляндии на чемпионате мира — 2022

Нападающий «Нэшвилл Предаторз» Микаэль Гранлунд сыграет за сборную Финляндии по хоккею на чемпионате мира 2022 года, сообщает Iltalehti.
Отмечается, что из-за этого решения национальную команду покинет Миро Аалтонен.
Форвард стал четвёртым бомбардиром «хищников» в регулярном чемпионате, забросив 11 шайб и отдал 53 результативные передачи в 80 встречах сезона. В плей-офф Гранлунд сыграл четыре матча, в которых набрал 3 (0+3) очка.
Напомним, в четвёртом матче 1/4 финала серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Колорадо Эвеланш», победу одержали гости со счётом 5:3. Таким образом, счёт в серии стал 4-0 в пользу «Колорадо», что позволило им выйти в 1/2 финала Западной конференции НХЛ.
Чемпионат мира по хоккею пройдёт с 13 по 29 мая в Хельсинки и Тампере (Финляндия). Сборная Финляндии сыграет в группе B вместе с командами Чехии, Латвии, Норвегии, Швеции, Австрии, Великобритании и США. Сборная России пропустит предстоящий турнир из-за дисквалификации со стороны Международной федерации хоккея.
- 11 мая 2022
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