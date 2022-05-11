Президент ЦСКА раскритиковал Александра Радулова, назвав форварда предателем

Президент ЦСКА Игорь Есмантович на пресс-конференции поделился мнением о 35-летнем нападающем «Даллас Старз» Александре Радулове. Форвард выступал за армейцев с 2012 по 2016 год. После этого он уехал в Америку, заключив соглашение с «Монреаль Канадиенс».
«Мы не ведём переговоров ни с Радуловым, ни с его агентом. Человек, который при отъезде за границу предал ЦСКА, не может играть за клуб в дальнейшем. Он уехал в Америку, когда была договорённость, что он подпишет контракт с ЦСКА. Так что стараемся не возвращаться к этому персонажу.
Хотелось бы, чтобы Александр присутствовал на этой пресс-конференции и сам всё рассказал. Не очень хочется без него об этом говорить. Но я объясню простым языком, что на самом деле случилось. Очень надеюсь, что Радулову хватит мудрости и мысли это подтвердить. Ему предложили пятилетний контракт с ЦСКА. Он согласился заключить его, чтобы остаться в ЦСКА надолго. Но в течение двух-трёх месяцев, пока шли регулярка и плей-офф, он нашёл выход из ситуации и не подписал контракт. Когда его соглашение подошло к концу, Александр просто уехал в Северную Америку. Вот и вся ситуация. Думаю, он сам вам это подтвердит. Это не секрет. Раз он так поступил, мы решили к нему не возвращаться. Это его выбор. Он живёт в Америке, и, наверное, ему там нравится», — сказал Есмантович.
Напомним, в текущем сезоне Радулов принял участие в 71 встрече регулярного чемпионата НХЛ, в которой забросил четыре шайбы и отдал 18 результативных баллов, суммарно набрав 22 очка при показателе полезности «-20».
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