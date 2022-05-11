Судьи дважды промолчали, когда Капризова «впечатали» в борт и ударили клюшкой по лицу
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Российского нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова дважды грубо атаковали в пятом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Сент-Луис Блюз» (2:5, 2-3).
В одном из эпизодов встречи канадский форвард «блюзменов» Брэйден Шенн напал на Капризова, толкнув россиянина в спину в непосредственной близости от борта. Он сделал это в прыжке двумя ногами. Судьи не усмотрели в этом эпизоде нарушения правил.
Видео момента можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».
В другом эпизоде нападающий «Сент-Луиса» Роберт Томас врезался в Капризова у борта, попав россиянину клюшкой по лицу. Арбитры встречи и в этот раз решили промолчать.
Фото также можно посмотреть в «твиттере» журналиста Эдриана Дэйтера.
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