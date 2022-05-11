Бардаков: рад, что остаюсь в СКА, нам по силам сделать шаг вперёд

Нападающий СКА Захар Бардаков, подписавший новый контракт с клубом, отметил, что чувствовал свой прогресс в ходе первого сезона в Санкт-Петербурге.

«Считаю, что за этот сезон мы выросли как команда. Лично я старался прогрессировать от матча к матчу, как и все ребята. Рад, что останусь в Петербурге ещё минимум на два года. Здесь отличные возможности для развития, классный коллектив, есть хороший контакт с главным тренером и со всем штабом. Уже понятно, что костяк команды будет сохранён, так что нам в следующем сезоне по силам сделать ещё шаг вперёд. В СКА молодая команда, при этом есть лидеры, опытный тренерский штаб, и, надеюсь, мне тоже удастся серьёзно прибавить. Требования хорошо известны, все знают, над чем нужно работать, чтобы стать лучше, так что уже через полтора месяца мы снова соберёмся в Петербурге и начнём подготовку к следующему сезону», — сказал Бардаков «Чемпионату».