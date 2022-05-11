Сергей Фёдоров прокомментировал возможность возглавить «Детройт»

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров на пресс-конференции прокомментировал возможность возглавить клуб Национальной хоккейной лиги «Детройт Ред Уингз».



«Правда ли, что «Детройт» хочет видеть меня главным тренером команды? У меня ещё два года контракта с ЦСКА. Другие предложения я не рассматриваю. И никаких контактов с «Детройтом» у меня не было», — сказал Фёдоров.

Напомним, 30 апреля генеральный менеджер «Детройт Ред Уингз» Стив Айзерман объявил, что главный тренер команды Джефф Блэшилл покидает свой пост. Издание The Athletic включило двоих российских тренеров, Сергея Фёдорова и Игоря Ларионова, в список кандидатов на пост главного «красных крыльев».



Отметим, что в текущем сезоне Фёдоров стал обладателем Кубка Гагарина, а Ларионов 1 мая возглавил нижегородское «Торпедо».