Известный агент рассказал, в какие клубы может перейти лучший бомбардир «Барыса»

Известный хоккейный агент Шуми Бабаев поделился мыслями о будущем нападающего «Барыса» Никиты Михайлиса.
«Могу предположить, что какой-то или даже какие-то топ-клубы КХЛ в ближайшее время сделают предложения Михайлису. Считаю такое развитие событий весьма вероятным. Более того, Никита, скорее всего, примет какое-то предложение, а дальше всё будет зависеть от позиции «Барыса», повторит ли он его.
Предполагаю, что это могли бы быть «Магнитка», «Салават Юлаев» и в какой-то степени СКА. Что касается «Авангарда», то Михайлис мог бы быть интересен омской команде, но для меня пока не совсем понятно, какой хоккей будет ставить Дмитрий Рябыкин», — приводит слова Бабаева BetOn Mobile.ru.
Напомним, Михайлис стал лучшим бомбардиром «Барыса» и занял пятое место в гонке бомбардиров в прошедшем регулярном чемпионате КХЛ. Он набрал 44 (18+26) очка в 47 матчах. Форвард выступает за «Барыс» с сезона-2014/2015.
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