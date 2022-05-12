Гюнцель забросил курьёзную шайбу в ворота Шестёркина. Он забивает в каждой игре серии

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в эти минуты проходит пятый матч серии 1/4 финала плей-офф Восточной конференции НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Питтсбург Пингвинз». Идёт 1-й период, гости впереди – 1-0. Счёт в серии 3-1 в пользу «пингвинов».

Счёт в матче был открыл в середине первого игрового отрезка – 27-летний американский форвард «Питтсбурга» Джейк Гюнцель сумел отправить шайбу в ворота российского голкипера Игоря Шестёркина броском с неудобной руки. Курьёзность гола заключается в том, что вратарь «синерубашечников» переправил шайбу в свои ворота собственным щитком.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Примечательно, что Гюнцель забрасывает в каждом матче серии с «Рейнджерс» — в первой игре он оформил дубль, в остальных забросил по шайбе. Таким образом, это уже шестая шайба Джейка в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли.

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