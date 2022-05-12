Гюнцель воспользовался ошибкой Шестёркина, забросив 7-ю шайбу в плей-офф

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в эти минуты проходит пятый матч серии 1/4 финала плей-офф Восточной конференции НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Питтсбург Пингвинз». После двух периодов счёт в матче 3:3.



На 39-й минуте игры нападающий «Питтсбурга» Джейк Гюнцель во второй раз в этом поединке огорчил российского вратаря «Рейнджерс» Игоря Шестёркина, сравняв счёт в матче. Ему ассистировал Евгений Малкин.

Примечательно, что Гюнцель забрасывает в каждом матче серии с «Рейнджерс». Это уже седьмая шайба Джейка в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли. Всего на его счету 8 (7+1) очков.



Счёт в серии 3-1 в пользу «пингвинов».

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