Малкин обогнал Троттье и догнал Челиоса по голевым передачам за карьеру в плей-офф НХЛ

35-летний российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин, отметившийся ассистентским дублем в гостевой пятой игре серии 1/4 финала плей-офф Восточной конференции НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:3, 3-1 в серии), обошёл легендарного 6-кратного обладателя Кубка Стэнли Брайана Троттье по количеству голевых передач за карьеру в плей-офф.

На счету Малкина стало 113 голевых передач в 175 матчах, в то время, как у Троттье было 111 за 221 игру. Евгению удалось сравняться по этому показателю с защитником Крисом Челлиосом (113 голевых передач за 266 матчей). Они делят между собой 17-е место по количеству ассистов в плей-офф НХЛ.

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Всего в НХЛ Малкин провёл 982 матча, в которых набрал 1148 (444+704) очков при коэффициенте полезности «+59».