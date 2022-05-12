Кросби получил травму и досрочно закончил матч после силового приёма Трубы

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся пятый матч серии 1/8 финала плей-офф НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:3, благодаря чему они сократили отставание в серии – 2-3.
Один из ключевых эпизодов матча произошёл в середине второго периода при счёте 2:0 в пользу «Питтсбурга», когда травму получил капитан гостей Сидни Кросби. Канадский форвард пропустил силовой приём в исполнении защитника хозяев Джейкоба Трубы и не смог продолжить встречу. Главные арбитры встречи Гарретт Рэнк и Вес Макколи не зафиксировали нарушения правил в действиях американского хоккеиста «синерубашечников».
В третьем матче серии Кросби забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи в игре. Таким образом, канадец заработал 200 очков в карьере в Кубке Стэнли и стал шестым игроком в истории турнира, кому удалось достичь этой отметки.
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