Овечкин превзошёл результат Гончара по результативным передачам за карьеру в плей-офф НХЛ

В пятом матче 1/8 финала плей-офф НХЛ «Флорида Пантерз» принимает «Вашингтон Кэпиталз». В ходе третьего периода «пантеры» ведут 5:3.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился результативной передачей в эпизоде с голом защитника Джастина Шульца, благодаря чему превзошёл результат Сергея Гончара по голевым передачам за карьеру в плей-офф НХЛ. В активе форварда стало 69 передач, и он вышел на чистое шестое место по этому показателю среди российских хоккеистов.

Национальный рекорд принадлежит Сергею Фёдорову (123), второе место занимает нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин (113), топ-3 замыкает Сергей Зубов (93). Следом располагаются нападающий «Тампы» Никита Кучеров (89) и Павел Дацюк (71).