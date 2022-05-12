Овечкин превзошёл результат Гончара по результативным передачам за карьеру в плей-офф НХЛ
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В пятом матче 1/8 финала плей-офф НХЛ «Флорида Пантерз» принимает «Вашингтон Кэпиталз». В ходе третьего периода «пантеры» ведут 5:3.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился результативной передачей в эпизоде с голом защитника Джастина Шульца, благодаря чему превзошёл результат Сергея Гончара по голевым передачам за карьеру в плей-офф НХЛ. В активе форварда стало 69 передач, и он вышел на чистое шестое место по этому показателю среди российских хоккеистов.
Национальный рекорд принадлежит Сергею Фёдорову (123), второе место занимает нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин (113), топ-3 замыкает Сергей Зубов (93). Следом располагаются нападающий «Тампы» Никита Кучеров (89) и Павел Дацюк (71).
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