Картер Вераге набрал 5 очков в матче с «Вашингтоном», он принял участие в каждом голе

Завершился пятый матч серии плей-офф, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:3.
Канадский нападающий Картер Вераге заработал в этом матче пять очков. На его счету дубль и три голевые передачи. Форвард участвовал в каждом голе своей команды. В этом сезоне в плей-офф у канадца пять сыгранных матчей, пять заброшенных шайб и пять голевых передач.
Таким образом, счёт в серии стал 3-2 в пользу «Флориды». Следующий матч между командами состоится 14 мая.
Первый матч завершился победой «Вашингтона» со счётом 4:2. Во второй игре «Флорида» сравняла счёт в серии, обыграв столичный клуб со счётом 5:1. Третий матч завершился победой «Вашингтона» со счётом 6:1. В четвёртом матче победу одержала «Флорида» – команда решила исход игры только в овертайме (3:2).
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