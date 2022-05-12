Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Картер Вераге набрал 5 очков в матче с «Вашингтоном», он принял участие в каждом голе

Картер Вераге набрал 5 очков в матче с «Вашингтоном», он принял участие в каждом голе
Комментарии

Завершился пятый матч серии плей-офф, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:3.

Канадский нападающий Картер Вераге заработал в этом матче пять очков. На его счету дубль и три голевые передачи. Форвард участвовал в каждом голе своей команды. В этом сезоне в плей-офф у канадца пять сыгранных матчей, пять заброшенных шайб и пять голевых передач.

Таким образом, счёт в серии стал 3-2 в пользу «Флориды». Следующий матч между командами состоится 14 мая.

Первый матч завершился победой «Вашингтона» со счётом 4:2. Во второй игре «Флорида» сравняла счёт в серии, обыграв столичный клуб со счётом 5:1. Третий матч завершился победой «Вашингтона» со счётом 6:1. В четвёртом матче победу одержала «Флорида» – команда решила исход игры только в овертайме (3:2).

Новость по теме
«Флорида» вышла вперёд в серии с «Вашингтоном», у Овечкина — передача
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022