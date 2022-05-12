«Калгари» вышел вперёд в серии с «Далласом», у Задорова — голевая
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В Калгари (Канада) на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» состоялся пятый матч серии 1/4 плей-офф Западной конференции НХЛ, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Даллас Старз». Хозяева одержали победу в матче со счётом 3:1 и вышли вперёд в серии — 3-2.
В составе «Флэймз» по одной шайбе забросили Микаэль Баклунд, Эндрю Манджапане и Тревор Льюис. Голевые передачи на счету российского нападающего Никиты Задорова, Манджапане, Блейка Коулмана, Баклунда, Джонни Годро и Элиаса Линдхольма.
Единственную шайбу за «Даллас» забросил Джейсон Робертсон, которому ассистировали Джейми Бенн и Эса Линделль.
Следующий матч между командами пройдёт в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» 14 мая. Начало — в 4:30 мск.
НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 5-й матч
12 мая 2022, четверг. 04:30 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
3 : 1
Даллас Старз
Даллас
0:1 Робертсон (Бенн, Линделль) – 33:21 (5x5) 1:1 Баклунд (Манджапане, Коулман) – 46:49 (5x5) 2:1 Манджапане (Баклунд, Задоров) – 50:38 (5x5) 3:1 Льюис (Годро, Линдхольм) – 59:02 (en)
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