Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Калгари» вышел вперёд в серии с «Далласом», у Задорова — голевая

«Калгари» вышел вперёд в серии с «Далласом», у Задорова — голевая
Комментарии

В Калгари (Канада) на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» состоялся пятый матч серии 1/4 плей-офф Западной конференции НХЛ, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Даллас Старз». Хозяева одержали победу в матче со счётом 3:1 и вышли вперёд в серии — 3-2.

В составе «Флэймз» по одной шайбе забросили Микаэль Баклунд, Эндрю Манджапане и Тревор Льюис. Голевые передачи на счету российского нападающего Никиты Задорова, Манджапане, Блейка Коулмана, Баклунда, Джонни Годро и Элиаса Линдхольма.

Единственную шайбу за «Даллас» забросил Джейсон Робертсон, которому ассистировали Джейми Бенн и Эса Линделль.

Следующий матч между командами пройдёт в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» 14 мая. Начало — в 4:30 мск.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 5-й матч
12 мая 2022, четверг. 04:30 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
3 : 1
Даллас Старз
Даллас
0:1 Робертсон (Бенн, Линделль) – 33:21 (5x5)   1:1 Баклунд (Манджапане, Коулман) – 46:49 (5x5)   2:1 Манджапане (Баклунд, Задоров) – 50:38 (5x5)   3:1 Льюис (Годро, Линдхольм) – 59:02 (en)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022