«Калгари» вышел вперёд в серии с «Далласом», у Задорова — голевая

В Калгари (Канада) на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» состоялся пятый матч серии 1/4 плей-офф Западной конференции НХЛ, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Даллас Старз». Хозяева одержали победу в матче со счётом 3:1 и вышли вперёд в серии — 3-2.



В составе «Флэймз» по одной шайбе забросили Микаэль Баклунд, Эндрю Манджапане и Тревор Льюис. Голевые передачи на счету российского нападающего Никиты Задорова, Манджапане, Блейка Коулмана, Баклунда, Джонни Годро и Элиаса Линдхольма.



Единственную шайбу за «Даллас» забросил Джейсон Робертсон, которому ассистировали Джейми Бенн и Эса Линделль.



Следующий матч между командами пройдёт в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» 14 мая. Начало — в 4:30 мск.