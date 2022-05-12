Овечкин повторил рекорд «Вашингтона» по ассистам в плей-офф

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился результативной передачей в эпизоде с голом защитника Джастина Шульца в матче первого раунда Кубка Стэнли с «Флоридой» (3:5).



Таким образом, россиянин отдал ассист во всех пяти играх со старта плей-офф, повторив рекорд франшизы. Единственный раз это удалось сделать защитнику Скотту Стивенсу в 1984-м.



Всего в текущем розыгрыше Кубка Стэнли на счету Овечкина 6 (1+5) очков после пяти сыгранных матчей.

Таким образом, счёт в серии стал 3-2 в пользу «Флориды». Следующий матч между командами состоится 14 мая.



Первый матч завершился победой «Вашингтона» со счётом 4:2. Во второй игре «Флорида» сравняла счёт в серии, обыграв столичный клуб со счётом 5:1. Третий матч завершился победой «Вашингтона» со счётом 6:1. В четвёртом матче победу одержала «Флорида» – команда решила исход игры только в овертайме (3:2).