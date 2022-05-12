Овечкин повторил рекорд «Вашингтона» по ассистам в плей-офф

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился результативной передачей в эпизоде с голом защитника Джастина Шульца в матче первого раунда Кубка Стэнли с «Флоридой» (3:5).
Таким образом, россиянин отдал ассист во всех пяти играх со старта плей-офф, повторив рекорд франшизы. Единственный раз это удалось сделать защитнику Скотту Стивенсу в 1984-м.
Всего в текущем розыгрыше Кубка Стэнли на счету Овечкина 6 (1+5) очков после пяти сыгранных матчей.
Таким образом, счёт в серии стал 3-2 в пользу «Флориды». Следующий матч между командами состоится 14 мая.
Первый матч завершился победой «Вашингтона» со счётом 4:2. Во второй игре «Флорида» сравняла счёт в серии, обыграв столичный клуб со счётом 5:1. Третий матч завершился победой «Вашингтона» со счётом 6:1. В четвёртом матче победу одержала «Флорида» – команда решила исход игры только в овертайме (3:2).
- 12 мая 2022
-
08:54
-
08:48
-
08:22
-
07:31
-
06:20
-
05:41
-
05:38
-
05:31
-
05:21
-
05:17
-
05:09
-
05:02
-
04:57
-
04:45
-
04:34
-
04:07
-
04:00
-
03:51
-
02:55
- 11 мая 2022
-
23:46
-
23:45
-
23:17
-
22:55
-
22:32
-
22:18
-
21:58
-
21:33
-
20:57
-
20:33
-
20:23
-
19:54
-
19:20
-
19:10
-
18:48
-
18:24