Александр Кисаков подписал контракт новичка с «Баффало»
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Нападающий Александр Кисаков, выступавший за московское «Динамо», подписал контракт новичка с «Баффало Сэйбрз», сообщает официальный сайт клуба. Соглашение с игроком рассчитано на три сезона.
Форвард был задрафтован «Баффало» в 2021 году под общим 53-м номером. В прошедшем сезоне нападающий дебютировал в КХЛ за «Динамо» и провёл пять матчей в регулярном чемпионате.
В МХЛ на его счету 51 встреча в регулярке, где он набрал 58 очков: забросил 26 шайб и отдал 32 результативные передачи. В плей-офф на его счету семь результативных передач в шести играх.
По итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Баффало» занял 11-е место в таблице Восточной конференции и не вышел в розыгрыш Кубка Стэнли.
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