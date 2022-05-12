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Форвард «Вашингтона» Оши: мы выстрелили себе в ногу

Форвард «Вашингтона» Оши: мы выстрелили себе в ногу
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши прокомментировал поражение от «Флориды Пантерз» в пятом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ.

«Большую часть игры мне нравится, как мы играли. К сожалению, мы не смогли изменить счёт на табло, а соперник воспользовался своими шансами. Было много моментов в игре, когда я думал, что мы проделали хорошую работу.

Мы, можно сказать, выстрелили себе в ногу. «Флорида» – отличная команда. Не могу их обидеть. Они собираются найти способ создать что-то самостоятельно», – цитирует Оши Washington Post.

Завершился пятый матч серии плей-офф, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:3.

Таким образом, «Флорида» повела в серии – 3-2.

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