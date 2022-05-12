Кожевников предложил сыну Вячеслава Быкова пропустить матчи за сборную Швейцарии

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников ответил на вопрос о главном герое трансферного рынка КХЛ-2022.

«Кто стал героем трансферного рынка КХЛ-2022? Слава Быков.



Разъяснить свою логику? Вячеслав Аркадьевич, работая тренером сборной, всегда был большим дипломатом, кому-то это нравилось, но я больше ценю искренних людей. Считаю, в первые недели мая Быков в своей дипломатии совсем запутался – и это выглядит забавно.

Сначала он весь сезон нахваливал Боба Хартли, но весной, когда «Авангард» вроде бы предложил Быкову канадца сменить, отказался. Это для меня первый провал в дипломатии.



А второй – его последние выступления в прессе. Сидя в Швейцарии, критикует политиков, которые, как он утверждает, грязными руками влезли в спорт, на два года отняв у российского хоккея Евротуры и, в частности, декабрьский турнир в Москве.



Честно, это звучит нелепо – ты живёшь в Швейцарии, твоя страна отбирает у России самый дорогой для нас хоккейный турнир, но всё завершается лишь громкими словами. Если солидарность с российским хоккеем есть не только в интервью, то предлагаю сыну Аркадьевича форварду сборной Швейцарии Андрею Быкову пропустить декабрьский этап.



А ещё лучше – в эти трудные времена вернуться в российский хоккей и в нём поработать. Чего в случае с «Авангардом» мы не видим», – цитирует Кожевникова Russia-Hockey.