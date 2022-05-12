Салливан — о хите Трубы против Кросби: полагаю, вы думаете о нём то же самое, что и я

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан отреагировал на силовой приём защитника «Нью-Йорк Рейнджерс» Джейкоба Трубы против форварда «Питтсбурга» Сидни Кросби. По итогам эпизода Кросби покинул площадку и не смог продолжить встречу.

«Вы видели этот хит? Тогда, полагаю, вы думаете о нём то же самое, что и я», – сказал Салливан на пресс-конференции.

Напомним, в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся пятый матч серии 1/8 финала плей-офф НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:3, благодаря чему они сократили отставание в серии – 2-3.



Один из ключевых эпизодов матча произошёл в середине второго периода при счёте 2:0 в пользу «Питтсбурга», когда травму получил капитан гостей Сидни Кросби. Канадский форвард пропустил силовой приём в исполнении защитника хозяев Джейкоба Трубы и не смог продолжить встречу. Главные арбитры встречи Гарретт Рэнк и Вес Макколи не зафиксировали нарушения правил в действиях американского хоккеиста «синерубашечников».