Михаил Варнаков продолжит карьеру в «Ладе»

Нападающий Михаил Варнаков, выступавший в последних четырёх сезонах за нижегородское «Торпедо», подписал контракт с тольяттинской «Ладой», сообщает официальная группа «Лады» во «Вконтакте». Соглашение с хоккеистом рассчитано на один сезон.



В прошедшем сезоне форвард провёл девять матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал два очка – оба за результативные передачи.



Варнаков имеет за плечами 14 сезонов в КХЛ, где, помимо «Торпедо», выступал за казанский «Ак Барс», петербургский СКА и московское «Динамо». Всего на счету Михаила 663 матча в рамках регулярного чемпионата, где он набрал 371 очко (198+173). Также он провёл 85 матчей в плей-офф и набрал 37 баллов (20+17).



По итогам регулярного чемпионата «Лада» заняла седьмое место в Высшей хоккейной лиге и вышла в плей-офф, где во втором раунде уступила будущему чемпиону – тюменскому «Рубину».