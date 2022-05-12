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«Должен был весь сезон провести в «Торонто». Новичок «Ак Барса» — о быстром отъезде из НХЛ

«Должен был весь сезон провести в «Торонто». Новичок «Ак Барса» — о быстром отъезде из НХЛ
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Нападающий «Ак Барса» Кирилл Семёнов рассказал об отъезде из НХЛ по ходу прошлого сезона.

«На самом деле, после того как меня подняли в НХЛ, я должен был провести весь сезон в «Торонто». Это большое количество игр, которые идут через день, а бывает, что и каждый день, и такой график помогает постоянно находиться в игровом тонусе и прогрессировать. Но со мной такого не произошло. Поэтому, взвесив все за и против, я принял решение вернуться в КХЛ.

Я многое почерпнул для себя как в профессиональной сфере, так и в повседневной жизни. В «Торонто» сложился дружный коллектив. Я с каждым мог пообщаться и узнать что-то новое для себя. Конечно, из-за языкового барьера было нелегко, но спустя какое-то время, когда я подтянул словарный запас, стало общаться намного проще», – сказал Семёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

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