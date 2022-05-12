«Автомобилист» сообщил об изменениях в составе команды

Екатеринбургский «Автомобилист» рассказал об изменениях в составе, обменах и продлении контрактов с хоккеистами.

В состав екатеринбургской команды вернулся нападающий Андрей Обидин, который провёл минувший сезон в составе «Адмирала». С «Автомобилистом» он заключил контракт на один год.

Также клуб произвёл обмены с командами ВХЛ. Покинул систему екатеринбургского клуба защитник Иван Сушинский, перешедший в воронежский «Буран». В обмен на него «Автомобилист» получил права на 18-летнего голкипера «Бурана» Антона Зюзина. С вратарём заключён контракт сроком на два года.

Нападающий Роман Ивашов стал игроком тольяттинской «Лады», а из Тольятти в «Автомобилист» перешли 19-летний центрфорвард Вадим Сущев (контракт на один год) и 17-летний защитник Михаил Головкин (контракт на два года).



В качестве свободных агентов игроками системы «Автомобилиста» стали нападающие Степан Грымзин, заключивший контракт на два года, и подписавшие однолетние соглашения Вячеслав Алексеев, Михаил Куркин и Иван Павлюк.



Вратарь Владимир Сартаков принял квалификационное предложение «Автомобилиста» и подписал новый контракт на два года.