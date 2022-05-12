«Амур» и ЦСКА произвели обмен хоккеистами, армейцы получили права на форварда «Бостона»

«Амур» и московский ЦСКА произвели обмен игроками, в результате которого хабаровчане получили права на защитника Илью Дервука, а армейцы – права на нападающего Георгия Меркулова.



Илья Дервук – воспитанник омского хоккея. В составе «Омских Ястребов» выигрывал Кубок Харламова и Кубок мира среди молодёжных команд в 2013 году. За главную команду клуба Илья провёл 76 матчей в КХЛ.



В сезоне-2021/2022 перешёл в систему ЦСКА и выступал в составе «Звезды». Кроме этого, играл за «Сокол», «Ижсталь», «Химик», «Югру», «Сарыарку» и «Омские Крылья».



Георгий Меркулов в апреле подписал контракт новичка с «Бостон Брюинз» и сейчас выступает в системе этого клуба за «Провиденс». Текущий сезон он начинал в NCAA за команду университета Огайо, где в 36 матчах набрал 34 (20+14) очка.