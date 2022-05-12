Жена Малкина — об игроке «Рейнджерс»: 55-й лучше бы так на жену свою прыгал

Анна Кастерова, жена российского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, отреагировала на эпизод с участием её мужа, в котором защитник Райан Линдгрен, выступающий под 55-м номером, заступился за партнёра по команде – голкипера Игоря Шестёркина – после того, как Малкин ткнул его клюшкой.

«55-й лучше бы так на жену свою прыгал», – написала Кастерова в своём телеграм-канале.

Видео эпизода можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

Напомним, в этом же матче Малкин не совладал с эмоциями и клюшкой ударил по голове игрока «Рейнджерс» Кевина Руни. Месяц назад Малкин за подобный фол получил дисквалификацию на четыре матча.

35-летний российский форвард «Пингвинз» Евгений Малкин провёл на льду 18 минут 33 секунды и отметился ассистентским дублем, заработав коэффициент полезности «0».