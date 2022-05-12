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Томи Лямся может возглавить молодёжную сборную Финляндии после МЧМ-2022

Томи Лямся может возглавить молодёжную сборную Финляндии после МЧМ-2022
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Финский специалист Томи Лямся может возглавить молодёжную сборную Финляндии после молодёжного чемпионата мира, который пройдёт в августе. Об этом сообщает Iltalehti. На ближайшем турнире главным тренером команды будет Антти Пеннанен.

Также сообщается о том, что Лямся ведёт переговоры с командами Национальной хоккейной лиги.

Напомним, последние пять сезонов Лямся работал в уфимском «Салавате Юлаеве», а в двух последних сезонах он возглавлял команду.

В прошедшем чемпионате КХЛ «Салават» под его руководством занял третье место в таблице Восточной конференции и вышел в плей-офф. В первом раунде Кубка Гагарина уфимцы переиграли «Сибирь» (4-1), а во втором уступили челябинскому «Трактору» в шести играх (2-4).

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