Министр спорта РФ: в ближайшее время мы с ФХР и КХЛ обсудим изменение лимита на легионеров

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин прокомментировал возможное изменение лимита на легионеров в Континентальной хоккейной лиге.



«В ближайшее время мы планируем проведение совместного заседания с федерацией, КХЛ, чтобы внимательно рассмотреть с участием экспертного сообщества этот вопрос и тогда уже предложить решение. Я думаю, по совещанию будем надеяться максимум на первую половину июня», – приводит слова Матыцина ТАСС.



Напомним, ранее Федерация хоккея России (ФХР) предложила Министерству спорта уменьшит лимит до трёх игроков. Согласно предложению ФХР, общее количество легионеров, заявленных в команду российского спортивного клуба на матч чемпионата Континентальной хоккейной лиги — чемпионата России по хоккею среди мужских команд и Высшей хоккейной лиги — Кубка Шёлкового пути, должно быть не более трёх, в том числе одного вратаря, а в первенстве Высшей хоккейной лиги — не более трёх, в том числе ни одного вратаря.



При этом ФХР предлагает, чтобы ограничения на участие во всероссийских спортивных соревнованиях не распространялись на спортсменов, имеющих спортивное гражданство государств – участников ЕАЭС.