Будете ли вы смотреть чемпионат мира по хоккею-2022?
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Завтра, 13 мая, в Хельсинки и Тампере (Финляндия) стартует чемпионат мира 2022 года по хоккею.
Сборная России по решению Международной федерации хоккея (ИИХФ) пропускает все международные турниры на уровне национальных и клубных команд в 2022 году.
«Чемпионат» предлагает пройти опрос: будете ли вы смотреть чемпионат мира по хоккею 2022 года?
Опрос можно пройти на сайте Quiz.
Напомним, в группе А сыграют сборные Канады, Германии, Швейцарии, Словакии, Дании, Казахстана, Италии и Франции. В группе В — команды Финляндии, США, Чехии, Швеции, Латвии, Норвегии, Великобритании и Австрии.
Групповой этап пройдёт с 13 по 24 мая. Четвертьфинальные встречи состоятся 26 мая, полуфиналы — 28 мая, матч за третье место и финал — 29 мая.
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